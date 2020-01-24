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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«شرم الشيخ السينمائي» يستحدث جائزة للإخراج باسم سعد عرفة

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:24 م
سعد عرفة
سعد عرفة
أحمد عارف
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قرر مهرجان شرم الشيخ السينمائي في دورته الرابعة التي تعقد في الفترة من ٢٠ حتى ٢٦ يونيو المقبل تقديم جائزة مالية كبيرة في الإخراج السينمائى باسم المخرج الراحل الكبير سعد عرفة تقديرا لعطائه فى مجال الإخراج السينمائى وتقدمها أسرته.

وتم الاتفاق بين الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس المهرجان والمخرج والمنتج عمرو عرفة نجل المخرج الراحل خلال اجتماع حضره الإعلامى والفنان أشرف سرحان على تقديم تكريم للمخرج الراحل يتسلمه المخرج والمنتج عمرو عرفة وشقيقه شريف عرفة، بالإضافة لنشر دراسة عن أعماله السينمائية المتميزة يعدها أحد كبار النقاد وعرض فيلم وتنظيم ندوة عنه.

والمخرج الراحل ولد فى ١ أبريل عام ١٩٢٣ قام بإخراج العديد من الأفلام منها "رحلة العمر" لأحمد مظهر ومريم فخر الدين وشمس البارودى، و"بيت من الرمال" لأحمد مظهر وبوسى، و"اللص" بطولة فاروق الفيشاوى ونجلاء فتحي ووحيد سيف، و"مرزوقة" بطولة فريد شوقي وبوسي وفريد الفيشاوى، و"غرباء" بطولة سعاد حسنى وشكرى سرحان وعزت العلايلى وحسين فهمى، و"اعترافات امرأة" بطولة نادية لطفى وصلاح ذو الفقار وكمال الشناوي و"اجازة صيف" مع فريد شوقي ونيللي وزكى رستم.

ويعقد المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وينظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون التي أسسها المخرج الكبير الراحل الدكتور محمد كامل القليوبى والناقدة الدكتورة ماجدة واصف والمخرج الكبير داوود عبد السيد والناقد يوسف شريف رزق الله والكاتب الصحفى جمال زايدة ومدير التصوير وديد شكرى والناقدة ماجدة موريس.

وأشاد الكاتب الصحفى جمال زايدة بالدعم الكبير الذي تقدمه وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة للمهرجان الذى يركز هذا العام على السينما المستقلة وقضايا الشباب التي توليها الدولة أهمية كبيرة.

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