سولاف درويش لرجال الشرطة: عيدكم يوم عزة ونصر للشعب

هنأت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع قيادات الوزارة بمناسبة العيد الـ68 لرجال الشرطة، لما يمثله من ذكريات خالدة تمثل رمزًا للتضحية والفداء والبطولات.وقالت "درويش"- فى بيانها- إن 25 يناير من كل عام يوافق عيد الشرطة الذى جاء تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، مشيرة الي أن رجال الشرطة يقفون سدًا منيعًا ضد الجماعات الإرهابية والمتكررة التى تسعى للقتل والدم وتعيث في الأرض الفساد.وأشادت عضو مجلس النواب بالدور المجتمعى الذي يقوم به جهاز الشرطة من خلال القوافل الإنسانية لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والطبية والاهتمام بكبار السن وذوي الإعاقة المترددين على المواقع الشرطية الخدمية.وأكدت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن عيد الشرطة يوم عزة ونصر للشعب المصري، ففي هذا اليوم يسترجع كل مصري بطولات رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن حرية المصريين، لافتا إلى أن رجال الشرطة البواسل ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، للحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، راجيه لهم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام.