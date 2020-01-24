الرئيس العراقي يتوجه إلى إيطاليا

توجه رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، اليوم الجمعة، من سويسرا إلى إيطاليا للقاء قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، عقب مشاركته في مؤتمر دافوس، حسب ما ذكرت قناة السومرية نيوز العراقية.وأفادت القناة بأن زيارة صالح جاءت للتباحث حول حاجة المنطقة والعالم للسلام والوئام، إضافة إلى جدول أعمال زيارة قداسة البابا المرتقبة للعراق.