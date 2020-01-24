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رئيس التحرير التنفيذي
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المعرض

«الأربعين في أصول الدين» تتصدر سلسلة «البحوث الإسلامية» بمعرض الكتاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:06 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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شهد كتاب «الأربعين في أصول الدين» للإمام فخر الرازي، إقبالا كبيرا من جانب رواد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي، ضمن الإصدارات التي يقدمها مجمع البحوث الإسلامية هذا العام.

ويعالج الإمام الرازي رحمه الله في كتابه الأربعين في أصول الدين أربعين مسألة من مسائل العقيدة الإسلامية على منهج أهل السنة والجماعة، مستخدمًا في ذلك وسائل المعرفية وأدلته العقلية في أسلوب ومنهج علمي دقيق.

ويعتبر هذا الكتاب من أقيم المصنفات في علم الكلام، وموضع عناية العلماء، حيث يشتمل على دقائق العلم وفق منهج أهل السنة والجماعة، ويأتي ضمن جهود مجمع البحوث الإسلامية في إحياء تراث الأمة الإسلامية، وربط حاضرها بماضيها.

كما يعد الإمام الرازي أحد أبرز علماء الإسلام ذوي الإنتاج العلمي الضخم المميز والمتنوع في فروع العلم المتعددة كالتفسير والفلسفة والأصول والمنطق وعلم الكلام والفلك والطب واللغة والتاريخ وغير ذلك من فروع العلم.

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