تقريرأمريكي: العلاقات التركية القطرية خطر على المنطقة

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، فيديو جراف يسلط الضوء على التقرير الذي نشره موقع "ناشونال إنترست" الأميركي، والذي تناول العلاقات بين تركيا وقطر وخطورتها على المنطقة.

وأشار الفيديو إلى أن التقرير الأميركي كشف عن تشارك الدولتين في التمويل غير المشروع للأيدلوجيات والأفكار المتطرفة،موضحا أن المحور القطري التركي ينشر نفوذه في المنطقة وهو ما يزعزع استقرار الدول في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه مع تشارك قطر وتركيا في تبني أيديولوجية "الإخوان"، باتت الدولتان ملاذا آمنا لعناصر التنظيم وقياداته ما يشكل انتهاكا صارخا للعقوبات الأميركية والأممية.

ونوه بأن العلاقات بين قطر وتركيا توسعت لتصبح شراكة في مجالات الدفاع والعلاقات العسكرية والإعلام والطاقة واقترح التقرير على واشنطن العمل على إجبار قطر وتركيا على كبح "سلوكهما الخبيث"، والاستمرار في معاقبة الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب



