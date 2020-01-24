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مصر

«الزراعة» تتأهب للجراد: ننتظر وصوله في أي لحظة

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور ثروت عبد المنعم رئيس قسم بحوث الجراد بمعهد وقاية النبات بوزارة الزراعة، إن عمليات مكافحة الجراد مستمرة على الحدود المصرية والسودانية وساحل البحر الأحمر، ولا يوجد سوى حوريات في غرب شلاتين وتم القضاء عليها عن طريق الإدارة العامة لمكافحة الجراد بالوزارة، وتم القضاء عليها في عمر الجيل الرابع والخامس.

وقال "عبد المنعم" في لـ"الدستور"، إن القواعد على الحدود متأهبة للمكافحة والحملات مستمرة ٢٤ ساعة ولا ننتظر لهجوم الجراد، كما أن الحملات مستمرة على مدار ٢٤ ساعة وكل القواعد البالغة ٥٥ قاعدة على مستوى الجمهورية على أهبة الاستعداد، مشيرا إلى أنه من المتوقع وصول الجراد في أي لحظة، ولا توجد أسراب للجراد في عمليات المكافحة وهي مجرد حشرات انفرادية.

ولفت رئيس قسم بحوث الجراد بمعهد وقاية النبات بوزارة الزراعة، إلى أن أحوال الجراد في الدول المجاورة طبقا لتقرير الفاو، ساخنة، وأعمال المكافحة مستمرة في إثيوبيا والصومال وجيبوتي وإريتريا وكينيا والجزء الشمالي من السودان وساحل البحر الأحمر، وأن المكافحة مستمرة في اليمن والسعودية بالطائرات لدرجة أن منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة طلبت دعم من الدول من ٧٠ إلى ١٠٠ مليون دولار لتغطية أعمال المكافحة في الدول المنتشر بها أسراب الجراد، كما أن أعمال المكافحة شملت إيران والسعودية والهند وبنجلاديش.

وأوضح "عبدالمنعم" أن الجراد يسير بسرعة مع اتجاه الريح ويتم متابعته طبقا لدرجة الحرارة والرطوبة، مشيرا إلى أن فرق المكافحة تواجه ذلك بمعدات رش محملة على سيارات وأن فرق المكافحة مستعدة للتكاثر الشتوي الذي يتم خلال شهر يناير في السودان وظهور أسراب.

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