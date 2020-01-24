«الإفتاء»: الأحد غرة جمادي الآخرة

أعلنت دار الإفتاء، منذ قليل، نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1441 هجريًا، وأعلنت أن غدًا السبت هو المتمم لأيام شهر جمادى الأولى، وأن بعد غد الأحد هو أول أيام شهر جمادى الآخرة.

وقدمت دار الإفتاء خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافة فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصر وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.