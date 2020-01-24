تدريبات بحرية فرنسية تونسية

أجرت القوات البحرية التونسية تمرينا بحريا مشتركا اليوم الجمعة مع البحرية الفرنسية، في إطار التعاون العسكري بين البلدين.وقالت وزارة الدفاع التونسية إن خافرة أعالي البحار التونسية (سيفاكس 611)، أجرت الجمعة، تمرينا بحريا عابرا، بالاشتراك مع الباخرة حاملة المروحيات الفرنسية (DIXMUDE L 9015) في عرض السواحل الشمالية التونسية.وأضافت الوزارة أن هذا التمرين يهدف إلى دعم القدرة على التنسيق بين البحريتين التونسية والفرنسية في مجال مراقبة الفضاءات البحرية، والتصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر.