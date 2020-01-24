الأمير تشارلز يلتقي الرئيس الفلسطيني في بيت لحم

بكر، ولي العهد البريطاني على الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الصحفيين الفلسطينيين، على هامش حفل استقبال الأمير.



وفي ختام زيارته الرسمية إلى الأراضي الفلسطينية، زرع ولي العهد البريطاني شجرة زيتون في دير الكرمل بمدينة بيت لحم.

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، في مقر الرئاسة بمدينة بيت لحم، وأعرب عباس عن شكره للمملكة المتحدة على "مساعدتها في بناء مؤسسات الدولة"، وعلى مساهماتها المقدمة لوكالة "الأونروا".كما شكر الرئيس الفلسطيني بريطانيا على قبولها بحل الدولتين ورفضها "صفقة القرن"، لافتا إلى أن السلطات الفلسطينية تأمل في سماع "اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين في المستقبل القريب"، بعد أن أوصى البرلمان البريطاني حكومة البلاد بذلك.من جهته، قال الأمير تشارلز "شرف كبير لي زيارة فلسطين، ولقاء الرئيس محمود عباس في مدينة المسيح بيت لحم".وفي سياق آخر أطلع نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو