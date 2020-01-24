السعودية تستعد لمعرض الأحجار والأسطح 2020

يعد معرض «Stone & Surface Saudi» في عامه الرابع الحدث الوحيد بالمملكة المخصص للحجر الطبيعي وصناعة تصميم الأسطح.وستبدأ فعاليات المعرض في فبراير المقبل من 11 - 13 فبراير 2020، من 4 مساءً إلى 10 مساءً، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالسعودية.يوفر معرض الأحجار والأسطح فرصة لا تقدر بثمن للموردين المحليين لمنتجات الحجر والرخام والسيراميك ومنتجات تصميم السطح للتواصل مع المشترين الرئيسيين وصانعي القرار المسؤولين عن مشاريع البناء النشطة في المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات.ويستقطب الحدث سنويًا آلاف الاستشاريين والمقاولين والمهندسين المعماريين والمصممين وغيرهم من المتخصصين في مجال المشتريات الذين يعملون في قلب هذه المشاريع العملاقة، تنظم شركة «dmg events» المعرض هذا العام.