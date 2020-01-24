«قومي المرأة»: تاريخ الشرطة حافل بالبطولات والعطاءات

قدم المجلس القومي للمرأة، خالص التهاني للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال ونساء هيئة الشرطة البواسل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة المصرية، والذى يعد ذكرى للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعيلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعًا عن العزة والكرامة الوطنية.وأعرب المجلس القومي للمرأة عن اعتزازه وتقديره لتاريخ ومسيرة هيئة الشرطة المصرية الحافل بالبطولات والعطاءات، ويشيد بالدور البارز الذي يقومون به في سبيل حماية الجبهة الداخلية للوطن والحفاظ على تماسكها.وثمن المجلس التضحيات العظيمة التى يقوم بها رجال ونساء هيئة الشرطة المصرية البواسل وتقديم أرواحهم ودمائهم فداءً للوطن ولرفعته، ومن أجل الحفاظ على أمن وأمان وسلامة المواطنين والمواطنات، كما لا ينسى المجلس بهذه المناسبة أن يحيي أمهات وزوجات وأبناء وبنات شهداء الشرطة البواسل، اللاتى فقدن أغلى ما لديهن من أجل أن يظل هذا الوطن قويًا صامدا أمام الأعداء الذين يتربصون به بالداخل والخارجين عن القانون.وأكد المجلس القومي للمرأة تضامنه مع قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل في حربهم ضد الإرهاب الذي يستهدف أمن واستقرار أراضينا.