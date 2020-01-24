«الدستور» تجبر خاطر «ضحية فويس كيدز»: «مشروع غنائي برعاية محمد رحيم»

حلّت الطفلة هايدي محمد، متسابقة برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس كيدز" والتي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، ضيفة على جريدة "الدستور" من أجل دعمها بعد عدم اختيارها من قبل لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز"، المكونة من "نانسي عجرم - عاصي الحلاني - محمد حماقي"، واعتبر المتابعون أن ما حدث ظلم.











• رئيس تحرير الدستور يشيد بموهبة هايدي









استقبل رئيس تحرير جريدة "الدستور" الكاتب الصحفي محمد العسيري، الطفلة هايدي، و أشاد بموهبتها وصوتها العذب في الغناء، كما تواصل مع الملحن والمطرب محمد رحيم من أجل تبني موهبة الطفلة هايدي محمد، والذي استجاب على الفور إيمانا بموهبتها التي تتمتع بها في سنها الصغيرة.





• هايدي: سعيدة بالدعم









من جانبها أعربت الطفلة هايدي عن سعادتها بالدعم الكبير الذي حصلت عليه من قبل الجمهور والشعب المصري والوطن العربي، إضافة إلى اهتمام عدد كبير من المطربين والإعلام بها، عقب خروجها من برنامج "ذا فويس كيدز" دون أن يلتفت لها أحد من لجنة التحكيم، والتي تتكون من المطرب المصري محمد حماقي، والمطربة اللبنانية نانسي عجرم، والمطرب عاصي الحلاني.





وأضافت أنها رغم تعرضها لحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية بسبب الظلم التي تعرضت له خلال البرنامج، إلا أنها في قمة سعادتها بسبب هذا الدعم الكبير والذي أعاد لها الثقة من جديد.





• الدستور تفاجئ هايدي









وعقب انتهاء زيارتها لـ"الدستور" اصطحبها الكاتب الصحفي محمد العسيري إلى الاستديو الخاص بالملحن محمد رحيم في مفاجأة لها، لإخبارها بقرار تبنيه موهبتها من خلال مشروع غنائي يلحنه، وتتبناه شركة كبرى بعدما اتفق مع أهل الطفلة على جانب من تفاصيل المشروع وتم إرجاء باقي التفاصيل إلى الجلسة المقبلة.. وقاما بالغناء معًا.





وعن أسرة الطفلة هايدي، فلها 3 أخوات، وأمها ربة منزل، والأب مدرس بسيط، ولا علاقة للأسرة بالغناء من قبل.. فاعتبرت الطفلة «فلتة» فنية داخل العائلة، التقطها رحيم كما التقط سابقون لها، أصبحوا نجومًا، مثل هيثم شاكر وروبي.





• محمد رحيم: الإعلان عن تفاصيل المشروع الغنائي قريبًا









أشاد الملحن محمد رحيم بصوت الطفلة هايدي محمد الطربي التي تتمتع به، وقال لـ"الدستور" إنها تتمتع بخامة صوتية ممتازة، وإنه سيعقد خلال الأيام المقبلة عدة جلسات عمل معها، من أجل تدريبها على الصوت والغناء بشكل صحيح وتنمية الموهبة الخاصة بها.





وقدمت هايدي عددا من الأغنيات أمام محمد رحيم ومنها "أنت عمري" و"أسأل قلبك" لكوكب الشرق أم كلثوم، و"لولا الملامة" لوردة.





وأضاف "رحيم" أنه بعد الانتهاء من جلسات التدريب سيتعاون معها في مشروع غنائي من المقرر أن يتم الإعلان عن جميع تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.





• الدستور تابعت قصة هايدي من البداية





زارت "الدستور" منزل هايدي محمد، والتقتها وأسرتها، وتحدثت خلال اللقاء عن بدايتها، ومراحل تعلمها للفن، والصعوبات التي واجهتها، وشعورها بعد عدم اختيارها من قبل لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز"