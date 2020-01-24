النيابة تأمر بتشريح جثة شخص قُتل على يد عاطلين فى البدرشين

أمرت النيابة العامة جنوب الجيزة، بتشريح جثة شخص لقى مصرعه ذبحًا على يد آخرين، بسبب خلافات مالية فى البدرشين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.النيابة العامة أجرت مناظرة لجثة المجني عليه، وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المجني عليه كان على خلافات مالية مع عدد من الأشخاص في منطقة الطالبية، وتحصل على إيصالات أمانة نظير تلك الأموال، وحينما طالبه الجناة برد الإيصالات رفض ذلك.أضافت التحقيقات أن المتهمين اختطفوا المجنى عليه واصطحبوه لمنطقة البدرشين وقتلوه ذبحا، وفروا هاربين، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليهم.