مصر تستضيف النسخة 13 لمعرض شمال إفريقيا الصحى

تستضيف مصر النسخة الـ13 لمعرض شمال إفريقيا الصحي، الذي يمثل أكبر منصة عالمية للرعاية الصحية بمنطقة شمال إفريقيا.ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المعرض في أبريل المقبل، بداية من 7-9 إبريل 2020 بمركز مصر للمعارض الدولية القاهرة.ويحظى المعرض بمشاركة 40 دولة، وأكثر من 5 آلاف مشارك، وأكثر من 180 شركات عارضة في فعاليات المعرض.ويجمع معرض شمال إفريقيا الصحي بين الأطراف الرئيسية وصناع القرار والمهنيين في سوق الرعاية الصحية العالمية تحت سقف واحد للالتقاء والتعلم والقيام بأعمال تجارية.ومن المتوقع أن تستقطب دورة 2020 من معرض شمال إفريقيا الصحي أكثر من 5000 من مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الطبيين والمصنعين وخبراء الصحة الإلكترونية والمشترين الرئيسيين والموزعين وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة من شمال إفريقيا والعالم للقاء والتعلم والقيام بأعمال تجارية.ويحضر عدد كبير من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية ومديري المستشفيات في المنطقة وخارجها معرض ومؤتمر شمال إفريقيا الصحي لإيجاد حلول لتحسين خدماتهم المختلفة، كما أن وجود صناع القرار والممثلين من مختلف المجالات يخلق بيئة عمل مثالية للشركات المشاركة للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة.