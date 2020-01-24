عروض فنية خلال احتفالية «عيد الشرطة» في استاد القاهرة

قدمت عدد من فرق الفنون الشعبية من مختلف المحافظات، استعراضا فنيا يعبر عن أصالة الفنون التى تتميز بها كل محافظة، وسط تفاعل الحضور في جو من البهجة والسعادةجاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها القبائل المصرية اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، تحت شعار "كلنا واحد.. ايد واحدة.. وطن واحد".توافد الآلاف من المواطنين لحضور احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية باستاد القاهرة، اليوم الجمعة، تحت عنوان "مصرنا"، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسياسية.