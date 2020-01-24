«قبائل سيناء»: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية

قال الشيخ إبراهيم الجبلى، أحد شيوخ قبائل سيناء، إن أهالي سيناء يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة والشرطة، موجها التهنئة إلى رجال الشرطة المصرية بمناسبة عيدهم الـ68.وأضاف الجبلى، خلال كلمته بمؤتمر القبائل المصرية، الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة الدولى: "ستظل أرض سيناء رمزا للفخر والعطاء فتلك الأرض التي ارتوت من دماء خير أبناء مصر الشرفاء في الدفاع عن الوطن".ووجه عدة رسائل إلى الشعب المصري، منها ضرورة التماسك والوحدة ضد المخططات التي تحاك ضد الوطن، وعدم الانصات إلى الاشاعات المغرضة التي تسعي للنيل من عزيمة المصريين.توافد الآلاف من المواطنين لحضور احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية باستاد القاهرة، اليوم الجمعة، تحت عنوان "مصرنا"، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسياسية.