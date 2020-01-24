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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:39 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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ترتفع الأصوات في الإدارة الأمريكية للمطالبة بضرورة إدراج جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها في الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب، لكن هناك دائمًا قوى خفية تمنع تحقيق ذلك.

وخلال آخر عامين، أظهرت الإحصائيات ارتفاع التمويل المخصص للجمعيات المتطرفة التابعة للجماعة بمقدار 3 أضعاف، وتدفع التمويلات من أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة، رغم أن التحقيقات الأمريكية كشفت عن أن عددا كبيرا من هذه الجمعيات يشرف عليه إرهابيون مدانون في قضايا.

ومن ضمن عشرات المؤسسات الممولة من الحكومة الأمريكية هناك 3 مؤسسات حصلت على أكبر دعم خلال الفترة من 2017 حتى 2019، وبلغ تمويلهم ما يقرب من 13.2 مليون دولار.

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