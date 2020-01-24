مختار جمعة: سلسلة «رؤية»٧ إصدارات وهناك ٣ قيد النشر

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن سلسلة «رؤية»٧ إصدارات، وهناك ٣ آخرين قيد النشر.وأضاف جمعة في حفل إطلاق سلسلة «رؤية» بقاعة جمال حمدان بمعرض الكتاب، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، إن الكتاب الثاني من «رؤية» تحدث عن الكليات الست في إطار الحفاظ على الوطن على اعتبار أنه من مقاصد الدين.وأوضح وزير الأوقاف أن الكتاب الأول بعنوان «حماية دور العبادة» وشارك فيه كتابته ٩ علماء من الأوقاف، والكتاب الثالث يتحدث عن ترشيد استهلاك المياه، مؤكدا أن عملية معالجة مياه الصرف الصحي تكلفتها كبيرة.