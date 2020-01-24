«ذا فويس إسكندراني».. ختام الموسم الثاني لـ«صوت الإبداع»

اجتمعت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بلجنة تحكيم مسابقة صوت الإبداع الموسم الثانى تحت شعار "ذا فويس إسكندراني"، والتي تضم محمد المحلاوي رئيس اللجنة، والموسيقار محمود الطيب، والدكتور إكرام التبريزي.وناقشت "الشريف" آخر استعدادات وتفاصيل حفل ختام مسابقة صوت الإبداع، وذلك بحضور اللجنة الفنية المنظمة للمسابقة، حيث أوضحت أن المرحلة الأولى وهى الصوت وبس شارك فيها ما يقرب من 2500 صوت، لافتًا إلى أن المسابقة تبحث عن المواهب فى كل مكان فى الإسكندرية.وأشارت إلى أن حفل الختام هو الأضخم فى عروس البحر الأبيض ويشارك فيه كبار نجوم الوطن العربي.يذكر أن مسابقة صوت الإبداع تنفذ للعام الثاني على التوالي وهي على غرار برنامج «ذا فويس» وذلك بهدف البحث والكشف عن المواهب الفنية في مجال الغناء الفردي، والعزف الفردي، ولم تقتصر المسابقة على أصحاب المواهب فقط بل شارك في المسابقة ذوي القدرات والهمم وتم تصعيد عدد 3 منهم فى مجال الغناء.