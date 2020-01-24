انطلاق فعاليات «فوديكس السعودية 2020» 9 فبراير

تستعد السعودية لتنظيم فعاليات معرض «فوديكس 2020» خلال أسابيع.«فوديكس» هو أكبر معرض سعودي دولي متخصص 100% في قطاع الأغذية والمشروبات.تقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 9-12 فبراير 2020، يوميا من ٤ عصرًا إلى ١١ مساءً، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات بالسعودية.ويتيح المعرض للمشترين السعوديين المهتمين بقطاع التوزيع وتجارة التجزئة وقطاع الضيافة، فرصة التعرف على منتجات غذائية جديدة من أكثر من 51 بلدًا حول العالم وتبادل الأعمال والخبرات مع العارضين.ويعرض «فوديكس» منتجات غذائية من 35 دولة تحت سقف واحد، ويستقطب العارضين من جميع القطاعات في مجال صناعة وتجارة الأغذية من المصنعين والموردين والمستوردين وأصحاب العلامات التجارية الدولية، ويتيح الفرصة للشركات العارضة للتواصل مع المحترفين وأصحاب القرار وتبادل الأعمال والخبرات، واكتشاف أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الأغذية.ويدعم المعرض المشاركين من خارج المملكة، فيما يخص طلب تأشيرة الدخول، وإجراءات الجمارك والسفر، ويستقبل أكثر من 8000 زائر متخصص في قطاع الأغذية والمأكولات.