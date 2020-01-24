توافد أعداد من المتظاهرين إلى الناصرية جنوب العراق

أعلنت قناة الرافدين العراقية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين الي ساحات التحرير في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار في جنوب العراق.وأشارت القناة العراقية عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن المتظاهرين يتوافدون تأكيدًا على استمرار ثورة أكتوبر، وسط هتافات "نريد وطن".وتشهد المدن العراقية، منذ اربعة أشهر، احتجاجات واسعة النطاق، مناهضة للنظام العراقي، ومطالبين بمكافحة الفساد، والإعلان عن مرشح جديد للحكومة العراقية، فضلًا عن انتخابات عراقية مبكرة، وتعديل الدستور، وحل البرلمان.وكانت قد أعلنت منظمة حقوق الانسان العراقية عن مقتل 500 شخصًا حتى الآن، وإصابة 25 آخرين إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.