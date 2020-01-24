بعثة الأمم المتحدة في آبيي تؤكد زيادة جهودها لحماية المدنيين

أكدت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في منطقة آبيي (يونيسفا)، زيادة جهودها لحماية المدنيين ومنع المزيد من الهجمات، في المنطقة الحدودية بين السودان وجنوب السودان.وذكرت الأمم المتحدة في السودان، أن "يونيسفا" أكدت مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، نتيجة هجوم في قرية "كولوم" شمال غرب بلدة "آبيي".وكانت الحكومة السودانية أدانت تلك الأحداث، وحملت "يونيسفا" مسئوليتها، كما شكلت الخرطوم وجوبا لجنة تحقيق مشتركة بخصوصها.وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن قوات حفظ السلام ألقت القبض على خمسة أشخاص بعد الهجوم، فيما تستمر البعثة في القيام بدوريات في المنطقة والتحقيق في الحادث.ونقل فرحان حق عن البعثة قولها إنها كانت منخرطة مع مجتمعي "الدينكا" و"المسيرية" قبل هذا الهجوم لمناقشة كيفية منع التوترات والصراعات، وبعد الهجوم التقت بزعماء المسيرية لتهدئة التوترات ومنع الهجمات الانتقامية.يذكر أنه تم تأسيس القوة الأمنية المؤقتة في آبيي في عام 2011، وهى منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وتم تجريدها من السلاح.