اللجان التحضيرية للملتقيات تبدأ أعمالها برئاسة البابا تواضروس (صور)

بدأت اللجنة التنظيمية لملتقيات لوجوس الشباب القبطي داخل وخارج مصر لهذا العام ٢٠٢٠، مرحلة الإعداد والتجهيز، في أولى جلساتها اليوم، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة عدد غفير من الآباء الكهنة.جدير بالذكر أن الإيبارشيات بدأت في تقديم ترشيحات الشباب لهذه الملتقيات، عقب الإعلان عنها في سيمنار المجمع المقدس في نوفمبر.يشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد لصوم نينوى في فبراير المقبل.