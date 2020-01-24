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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أمريكا تعتزم إعلان قيود جديدة تحد من إمداد «هواوي»

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:17 م
وزير التجارة الأمريكي
وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس
ا ش ا
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أكد وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، اليوم الجمعة، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن إجراءات جديدة من شأنها أن تضع مزيدًا من القيود على الشركات الأمريكية التي تمول شركة "هواوي" الصينية للاتصالات.

وقال روس - خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية- إن العمل جار حاليًا من أجل الخروج بهذه القيود على المدى القريب، موضحًا أن الوزارة ستعلن عن هذه الإجراءات فور انتهاء العمل بشأنها.

وأشار روس، حسبما نقلت وكالة أنباء (بلومبرج) الأمريكية، إلى أن الهدف وراء القيود الأمريكية المفروضة ضد "هواوي" لا يكمن في عدم إمدادها بالمعدات الأمريكية، لكن في حماية أمن البلاد، مُشيرا إلى أن القيود المفروضة على الشركة الصينية لم يتم التفاوض بشأنها خلال المرحلة الأولى من اتفاق التجارة المبرم مع الصين.

وكانت الإدارة الأمريكية أدرجت العام الماضي شركة "هواوي" ضمن القائمة السوداء لاعتبارها تشكل تهديدًا أمنيًا، ما منع شركات أمريكية من التعامل مع الشركة الصينية ومع ذلك، فهناك بعض الشركات الأمريكية التي تحايلت على هذه القيود للاستمرار في إرسال معداتها الإلكترونية إلى "هواوي".

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