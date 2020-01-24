"فتح": حديث ترامب عن صفقة القرن مخالف للقانون الدولى

أكد القيادي بحركة فتح الدكتور جهاد الحرازين: أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته بالإعلان عن ما يسمى صفقة القرن خلال الأيام القادمة أثناء أو قبل لقائه بنتنياهو وجانتس ومن جانب واحد أمر يثير الاستغراب فهو يحاول فرض رؤية أمريكية رسرائيلية على الشعب الفلسطينى دون النظر لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمثبتة بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية فى تجاوز خطير وانتهاك فاضح وصارخ لكل الأعراف والقانون الدولى.وأضاف الحرازين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الرئيس الأمريكى وفريقه ومستشاريه غير مدركين أن هناك ثوابت وحقوقًا فلسطينية لا يمكن تجاوزها والقفز عليها ولن يجد من يتجاوب معه فى صفقته المزعومة.وحمل الحرازين الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال مسئولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة لأن هذه المرة تختلف عن سابقاتها.وتابع الحرازين: "لذلك على إدارة ترامب أن تعيد التفكير وتطرح حلًا يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بعيدًا عن حالة الانحياز الأعمى لدولة الاحتلال مع التأكيد على أن التوقيت والإعلان عن الموعد جاء ليخدم مجموعة من الأهداف والأغراض الانتخابية لترامب ومحاولة لإنقاذ نتنياهو من قضايا الفساد والمحاكمة التى تلاحقه، وللفت الأنظار عما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطينى".