القابضة لمياه الشرب تشارك فى معرض فن تشكيلى للحفاظ على كل قطرة

شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى المؤتمر والمعرض الأول من نوعه، والذى يمزج بين الفن التشكيلى لمياه النيل فى المحافظة على كل قطرة مياه للفنان التشكيلى أحمد عبدالجواد، وبين الحل الواقعي للحفاظ على كل قطرة من مياه النيل بترشيد الاستهلاك، وذلك بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور علاء سلامة، رئيس نقابة التطبيقيين الفرعية بالقاهرة.وقال، الفنان أحمد عبدالجواد، إن المعرض يأتى ترسيخًا لأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها، وعرفانا بأهمية السد العالى فى توفير حياة أكثر رخاء وأمنًا للمصريين طوال الأعوام الماضية.وكرم عبد الجواد، عددًا من المهندسين من بناة السد العالى، ومنهم المهندس صبرى العشماوي، رئيس جمعية بناة السد.واستعرض مشروع ترشيد استهلاك المياه وتشغيل الشباب، مشيرا إلى أن فكرة المشروع تقوم على توفير ماكينة لغسيل السيارات بالبخار بدلا من المياه ما يوفر أكثر من 80 لترًا من المياه فى المرة الواحدة.وقال دكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن فكرة ترشيد المياه أكثر من رائعة لنتبناها فى معارض الفنون التشكيلية.وقال أليكس ترفانيان، مدير المركز الثقافي الروسى، إن معرض النيل يعد أنشودة تعبر عن مكانة النيل والسد العالى رمز الثقافة المصرية الروسية، والذى يمثل تجسيد الإرادة المصرية والكفاح للتنمية وبناء المجتمعات منذ أكثر من 60 عامًا لبناء أعظم مشروع فى القرن 20 والذى نطلق عليه الهرم الرابع.وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، علي أهمية تبني قضية المياه في كل المحافل والمؤتمرات لا سيما الفنون بمختلف أشكالها، وذلك لزيادة الوعي المائي بين المواطنين باعتبار الفنون من أهم وسائل الاتصال وأكثرهم إقناعًا.وأشار إلي اهتمام الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية قصية ترشيد استهلاك المياه والتوعية بأهميتها.