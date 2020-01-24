«هآرتس»: جانتس يدرس رفض زيارة واشنطن لبحث «صفقة القرن»

قالت مصادر داخل حزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي لصحيفة «هآرتس»، اليوم الجمعة، إن بيني جانتس، رئيس الحزب، ما زال يدرس قبول دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لزيارة واشنطن، الثلاثاء المقبل، أم لا، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يرفضها.وأوضحت المصادر، في تصريحات للصحيفة الإسرائيلية، أن رئيس «أزرق أبيض» يرى الدعوة إهانة له، خاصةً بعدما كشف مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، عن أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، هو من اقترح توجيه الدعوة لجانتس.وأضافت أن جانتس يرى في هذه التفاصيل أنها إهانة للحزب، وأن نتنياهو يسعى لمكاسب انتخابية من أجل حزبه وكتلة اليمين، خاصةً أن انتخابات الكنيست مقرر إجراؤها 2 مارس المقبل.ووجّه ترامب الدعوة لنتنياهو وجانتس لزيارة البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل، لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام، المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".وقال مكتب نتنياهو في بيان، اليوم الجمعة، إنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأحد المقبل، ويعود إلى تل أبيب يوم الأربعاء، على أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء.وقال الرئيس الأمريكي إنه يعتزم طرح الصفقة قبيل تلك الزيارة، قائلًا: "إنها صفقة رائعة، وأفضل أن أكون قادرًا على تحقيقها، هناك من يقول إنها الأصعب من بين العديد من الصفقات".