رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول روسي: الاتفاقية التجارية بين الصين وأمريكا قنبلة موقوتة

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:06 م
مساعد الرئيس الروسي
مساعد الرئيس الروسي ماكسيم أوريشكين
ا ش ا
طباعة
قال مساعد الرئيس الروسي ماكسيم أوريشكين، اليوم الجمعة، إن الاتفاقية التجارية بين القوى الاقتصادية العظمى الصين والولايات المتحدة ستؤدي إلى نمو النزاعات التجارية العالمية في العامين المقبلين.

وأوضح أوريشكين، الذي كان يشغل منصب وزير التنمية الاقتصادية، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أن الصفقة التجارية بين بكين وواشنطن تثير الكثير من الأسئلة.

وأضاف، أن "تعهد الصين بزيادة مشتريات البضائع الأمريكية يسبب مخاوف خطيرة للغاية، الاتفاقية نفسها لا تسبب أي قلق لكن السؤال، بناء على أي مبدأ سيتحول الصينيون من المنتجات الأوروبية إلى الأمريكية؟، هل سيتوافق التحول مع مبادئ السوق؟".

وأشار إلى أن المنتجات الأوروبية ستخضع لعوائق تجارية إضافية بسبب الاتفاقية، وقال إن "الاتفاقية تشبه القنبلة الموقوتة التي تهدد التجارة الدولية.. هي بالتأكيد لن تنفجر في 2020 لكن هناك احتمال في 2021 – 2022".

وأكد أوريشكين، أن روسيا ستظل داعما للتنسيق متعدد الأطراف عندما يتعلق الأمر بالتجارة العالمية، وقال "لا أعتقد أن الثنائية هي مستقبل جديد لسياسة التجارة العالمية، ستظل روسيا بالتأكيد مؤيدة للأشكال متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية".

وكانت الولايات المتحدة والصين قد وقعا في وقت سابق "اتفاق المرحلة الأولى" لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين الذي اعتبره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيؤدي إلى عالم أكثر استقرارا.

وتعهدت الصين بشراء منتجات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، وتهدف زيادة الواردات الصينية من المنتجات الأمريكية إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي تجاه الصين، وهو من أبرز مطالب البيت الأبيض، كما يتضمن الاتفاق المرحلي بنودا تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل المعرفة التكنولوجية، وهما كذلك من أولويات المطالب الأمريكية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى والقنوات الناقلة

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

الصور

image description

صور ثاني أيام معرض الكتاب

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

«الأرصاد»: طقس السبت بارد والصغرى بالقاهرة 7 درجات

تأجيل الاتفاق على مسودة سد النهضة إلى اجتماع واشنطن.. الثلاثاء

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

باحثون يكتشفون مكونا جديدا في الدم

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

منوعات

نهر من النبيذ الأحمر في كاليفورنيا

الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

بريطانيا تطبق عددًا من الخطط الوقائية تحسبًا لـ«كورونا»

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «1-2»
مدحت بشاى
البوليس المصرى والفن السابع
جمال طه
«مؤتمر برلين».. ما له وما عليه
ماجد حبته
مصر تحتفل.. وتنطلق
المزيد

الثقافة

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

شريف مدكور يستضيف سها سعيد حول كتابها «نجوم ماسبيرو» على إذاعة«ميجا إف إم»

وائل خورشيد يكتب: مدائن الخطر

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»