كاتبات: المصرية تضطر لتأجيل مشروعها الإبداعى من أجل الأمومة

احتفت ندوة "نساء عربيات مبدعات" بقاعة كاتب وكتاب، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بموسوعة "مبدعات عربيات" الصادرة حديثًا بمعرض الكتاب؛ وتدور الموسوعة حول المرأة المبدعة.وناقشت الندوة مسألة تأخر النساء المبدعات في الكتابة حتى عمر متقدم، بفرضية أن النساء المبدعات يفضلن الأمومة عن الكتابة الإبداعية.الكاتبة سعدية العادلي، الصادرة لها سلسلة "المحترم" للأطفال، قالت خلال الندوة إنها لاحظت أثناء ارتيادها النوادي الأدبية وجود كاتبات مبدعات كبار في العمر، بدأن الكتابة بعد أن أنهين أدوارهن كأمهات.وأضافت سعدية العادلي أن المرأة المصرية تعاني من المجتمع ومن الزوج، وهذا القيد يحاصر المرأة المبدعة أيضا.وقالت الكاتبة منى حسين: إنها سعيدة بموسوعة "مبدعات عربيات" لأنها أرخت للمبدعات العرب في شتى المجالات الفنية والقانونية والعلمية، من كل بلدان الشرق العربي من الكويت إلى لبنان وتونس والأردن وليبيا وموريتانيا.وأضافت أن المبدعات العربيات يقمن بأدوار متنوعة في الحياة اليومية من أدوار اجتماعية وأسرية ومهنية، مما يضطرهن إلى تأجيل موهبة الكتابة حتى تتمكن من التفرغ في مرحلة الشيخوخة، لذلك نجدها في هذه السن تنتج إبداعًا مميزًا.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء، على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء، لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان، منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقررة إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.