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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

نورديك مونيتور يكشف الخلل في المخابرات التركية

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:58 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، تفاصيل فشل وكالة الاستخبارات التركية "MIT" في مراقبة المتمردين السوريين المدربين في تركيا.

وقال الموقع إن الجيش التركي استخدم منظمة الاستخبارات الوطنية "MIT" لضمان السيطرة على المتمردين السوريين الذين أكملوا برامج تدريبهم في معسكرات خاصة تقع في جنوب تركيا، وفقًا لمذكرات عسكرية داخلية سرية.

ونسقت وكالة الاستخبارات تجنيد المتمردين السوريين وأشرفت على أنشطتهم في سوريا، بينما تولى الجيش التركي تدريب المقاتلين وتسليحهم وتجهيزهم.

وفقًا لمسودة المذكرات السرية، فإن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لم يحقق أهداف البرنامج الخاص لأن الجهاز فشل في مراقبة المتمردين جنوب غرب محافظة إدلب وخصوصًا في منطقة تدعى "زيتينليك" والتي تغطي مساحة 98 كيلو مترًا وعرضها 40 كم بين جربلس وعزاز.

في فبراير 2015 وقعت الولايات المتحدة وتركيا اتفاقية لتدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، ووافقت أنقرة على توفير عدد متساو من المدربين للعمل إلى جانب أفراد عسكريين أمريكيين.

واصل البنتاجون البرنامج مع بعض التعديلات في عام 2016، وتم إلغاؤه في عام 2017 بناءً على طلب من الرئيس دونالد ترامب، منذ ذلك الحين، واصلت تركيا تدريب ميليشيات المتمردين في تركيا على المتفجرات والعبوات الناسفة والتخريب وغيرها من العمليات الخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من برنامج التدريب.

من أجل تحقيق النجاح، يجب تنسيق البرنامج التدريبي من قبل قاعدة عمليات القوات الخاصة (أوزل كوفيتلر هاريسات أوسو، أو أوخو 2)، وفرقة عمل سورية (سوري جورف جوكو، أو SGG) بما في ذلك ممثلون من الجيش التركي وذكرت المذكرات أنه يجب إنشاء وزارة الاستخبارات ووزارة الخارجية بما يتماشى مع المرسوم الحكومي.

إنشاء ÖKHÜ-2 من قبل الجيش التركي في 6 أغسطس 2015 في مقاطعة كيليس الحدودية خصيصًا لتدريب المتمردين على الانتشار في استهداف هجومي في منطقة زيتينليك.

وفقًا للوثائق، سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي في بلدة سيرينيول جولوك في مقاطعة هاتاي الجنوبية الشرقية بالقرب من الحدود السورية، وسيتم أيضًا إنشاء قاعدة للعمليات في سوريا لمواصلة تطوير المشروع.

في هذا الصدد، كان ÖKHÜ-2 هو قيادة الميليشيات المتمردة وعملياتها في مناطق النزاع، بينما ستكون المخابرات التركية مسئولة عن نقلهم إلى سوريا، ولكنها في النهاية فقدت السيطرة عليهم ومراقبتهم.

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