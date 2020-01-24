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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

نهر من النبيذ الأحمر في كاليفورنيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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كشفت وسائل إعلام عالمية عن تسرب أكثر من 360 ألف لتر من النبيذ الأحمر إلى رافد أحد الأنهار بالقرب من مزرعة للعنب، في ضواحي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
حدث ذلك بعدما انفتح باب خزان تابع لمزارع "رودني سترونج فاين-ياردس" بشكل مفاجئ، متسببًا في تسرب عشرات الآلاف من الجالونات، وفقًا لتقرير أصدره مكتب حاكم الولاية لخدمات الطوارئ.

وتوقف التسرب، وتم احتواء 20% منه، لكن ما يتراوح بين 46 ألفا و96 ألف جالون تسربت إلى النهر الروسي، الذي ينبع من مقاطعة ميندوسينو، ويتدفق إلى المحيط الهادئ شمال خليج سان فرانسيسكو، وفقًا للرواية الرسمية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المدير التنفيذي لمؤسسة حماة النهر الروسي، دون ماكنهيل، قوله: "لم ترد تقارير عن نفوق الأسماك، لكن من المرجح أن تؤدي حموضة النبيذ إلى قتل الحشرات التي تتغذى عليها الأسماك".

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم شركة المزارع إن هناك تحقيقات داخلية جارية حول التسرب بالتعاون مع السلطات، مضيفًا: "نشعر بقلق عميق للغاية إزاء هذا التسرب وحماية ممراتنا المائية".

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