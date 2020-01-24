العراق:عودة الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية ببغداد

عادت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وقوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد، وتم تسجيل ثمانية حالات اختناق، وذلك بحسب ما ذكرته قناة السومرية نيوز العراقية.وقالت القناة أن مصدرا مطلعا أفاد أن الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، قد عادت على طريق محمد القاسم في بغداد، مبينا ان "القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع"، وانه "تم تسجيل حالات اختناق بسبب هذه القنابل"، مشيرا الى أن إصابة أحدهم خطيرة.وكانت قد انطلقت صباح اليوم، تظاهرات دعا إليها الزعيم العراقي مقتدى الصدر ضد الوجود الأمريكي في العراق، بعدما قتلت الولايات المتحدة الأمريكية قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس بغارة جوية بالقرب من مطار بغداد في 3 يناير الجاري.