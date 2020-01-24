تراجع أسعار النفط لأدنى مستوى منذ شهرين

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 5% فى أكبر خسائر أسبوعية لها منذ شهرين، بدعم بيانات مخزونات الخام الأمريكية، بالإضافة إلى مخاوف تفشي "الكورونا"، التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الطلب على الخام إذا ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي.وتصاعدت المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" في الصين والذي تسبب في وفاة 25 شخصًا حتى الآن، كما أثر بالسلب على السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس نحو 5% مسجلًا 60.50 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس بنحو 3% مسجلًا 54.78 دولار للبرميل.ويستمر اتفاق خفض مستويات إنتاج النفط ساري المفعول حتى نهاية شهر مارس المقبل.