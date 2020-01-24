أمريكا تسحب موظفى قنصليتها فى ووهان الصينية بسبب فيروس «كورونا»

سحبت الولايات المتحدة موظفى قنصليتها وأفراد أسرهم من مدينة ووهان الصينية، بعد انتشار فيروس "كورونا" الجديد بها خلال الفترة الحالية.وأصدرت السلطات الأمريكية أمرًا بذلك بسبب الانتشار السريع للفيروس، والمشكلات اللوجستية الناجمة عن إغلاق شبكة الطرق العامة، واكتظاظ المستشفيات بالمدينة بالمرضى، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بكين، اليوم الجمعة.