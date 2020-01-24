ليبرمان يهاجم ترامب بشأن موعد طرح «صفقة القرن»

هاجم أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب اعتزامه نشر خطته للسلام خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقرر لها في 2 مارس المقبل، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وقال ليبرمان: "نشر ترامب خطة السلام الأمريكية قبل نحو 5 أسابيع من إجراء الانتخابات الإسرائيلية، من شأنه ألا يمنح الفرصة لإجراء نقاش جاد وعميق حولها في إسرائيل".وأوضح أن توقيت طرح الصفقة أيضًا يأتي في اليوم الذي من المقرر أن تتم فيه مناقشة لجنة الكنيست منح الحصانة لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب "الليكود".ووجه ترامب، الدعوة لنتنياهو وبيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، لزيارة البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل، لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".وقال مكتب نتنياهو في بيان، اليوم الجمعة، إنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأحد المقبل، ويعود إلى تل أبيب يوم الأربعاء، على أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء.وقال الرئيس الأمريكي إنه يعتزم طرح الصفقة قبيل تلك الزيارة، قائلًا "إنها صفقة رائعة، وأفضل أن أكون قادرًا على تحقيقها، هناك من يقول إنها الأصعب من بين العديد من الصفقات".