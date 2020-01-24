ضبط 150 مخالفة تموينية فى حملات بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات موسعة، بناءً على تعليمات محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق، والتي أسفرت عن ضبط 150 مخالفة متنوعة.وذكر البيان الصادر عن المديرية، اليوم الجمعة، أن إدارة تموين وسط، برئاسة طه زيتون، مدير الإدارة، وإشراف عبد الله عثمان، رئيس الرقابة، قامت بحملات في نطاق الإدارة، التي أسفرت عن الآتي: تحرير 11 محضرا متنوعا للمخابز المخالفة، منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمخزن جملة لتوقفه عن العمل، وتحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.وكما تم تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضر لمخبز سياحي دون ترخيص، وسحب 4 عينات دقيق بلدي، و4 عينات قمح وعينة نخالة ناعمة.وشنت إدارة تموين العامرية، برئاسة جابر السيد، مدير الإدارة، وإشراف عادل عبد العال، رئيس الرقابة، حملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 22 محضرًا متنوعًا لمخابز مخالفة، منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وكما قامت إدارة العجمي برئاسة محمد الطباخ، مدير الإدارة، وإشراف محمد العدوى، رئيس الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير 26 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و8 محاضر لمخابز بلدية متوقفة عن العمل دون إذن مسبق من التموين ومحضران لماكينات خبز خارج مخبزين بلدي.فيما شنت إدارة غرب والجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح، مدير الإدارة، وإشراف نبيل مفيد، رئيس الرقابة، حملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير 11 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 3 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقصة الوزن ومحضر توقف مخبز بلدي عن العمل دون إذن مسبق من التموين، ومحضر ضبط ماكينة صرف خبز خارج المخبز، تحرير 5 محاضر لمخابز سياحية وأفرنجية دون ترخيص، ومحضرين عدم الإعلان عن الأسعار المواد الغذائية بالأسواق، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الإخطار عن حركة المواد الغذائية بأحد الثلاجات.وشنت إدارة تموين شرق، برئاسة عبد الرزاق الطيب، مدير الإدارة، وإشراف نبيل محفوظ، رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير 4 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وتحرير محضر تجميع 3 شكائر دقيق مدعم بأحد المخابز زنة الشيكارة 50 كجم، وتحرير 3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة، وتحرير محضر توقف بدال تمويني عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، وتحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش لأحد البدالين التموينيين، وتحرير محضر إدارة وتشغيل ثلاجة مواد غذائية بدون ترخيص، وتحرير محضر بيع أسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد من داخل أحد المستودعات.وكما تم تحرير محضر تجميع أسطوانتى بوتاجاز حجم صغير داخل أحد المحلات، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن الأسعار للمواد الغذائية بالأسواق، وتحرير، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، سحب عينات مواد غذائية ولحوم بالاشتراك مع الطب البيطري والصحة.وعلى جانب آخر، شنت إدارة تموين برج العرب، برئاسة حمادة جودة، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم، مرسال رئيس الرقابة، حملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن الآتي تحرير، و3 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها محضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وتحرير محضر تصرف مبلغ مال عام نتيجة المحاسبة، وتحرير محضر تجميع 7 بطاقات تموينية داخل أحد المخابز، وتحرير محضر تجميع 5 بطاقات تموينية و40 رقمًا سريًا داخل أحد المحلات، وتحرير محضر بيع أسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، و9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، و10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.