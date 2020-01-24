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عالم

دبلوماسي: 36 طفلا تونسيا في سجون مصراتة وطرابلس

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:32 م
جريدة الدستور
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أفاد القنصل العام لتونس في ليبيا توفيق القاسمي اليوم الجمعة، بأن 36 طفلا تونسيا انتموا لتنظيم "داعش" الإرهابي، لا يزالوا عالقين في ليبيا ويقبعون مع أمهاتهم في سجون مصراتة وطرابلس.

وأوضح القاسمي - في تصريح لوكالة الأنباء التونسية - أن 10 أمهات و15 طفلا تونسيا يقبعون حاليا في سجون مصراتة، و10 أمهات و21 طفلا يقبعون في سجون طرابلس، مشيرا إلى أن ترحيلهم إلى تونس يبقى رهن ما سيفضي إليه المسار القضائي بين تونس وليبيا، خاصة وأن أمهات الأطفال محل متابعة قضائية من قبل السلطات الليبية.

وعبر الدبلوماسي التونسي عن أمله في أن يقدم القضاء الليبي مصلحة هؤلاء الأطفال، بتمكينهم من الرجوع إلى تونس التي ستوفر لهم الإحاطة اللازمة، وتعمل على إعادة إدماجهم سواء في عائلاتهم أو في مراكز مختصة.

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