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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مبادرة لدعم تحول الدول الجزرية النامية إلى الطاقة المتجددة

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:25 م
جريدة الدستور
عمرو خان
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة "إيرينا" عن مبادرة منارات الدول الجزرية الصغيرة النامية -(LIDS)- وهي إطار للعمل لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية فى التحول من نظام أحفوري- يعتمد علي استخدام الفحم الحجري، الفحم النفطى الأسود، الغاز الطبيعى، في الوقود- ومن النفط في الغالب إلى نظام طاقة قائم على الطاقة المتجددة.

تتناول المبادرة جميع عناصر انتقال الطاقة، من أطر السياسات والأسواق إلى خيارات التكنولوجيا وبناء القدرات.

وتضم المبادرة 36 من الدول الجزرية الصغيرة النامية، بالإضافة إلى 24 شريكًا آخر، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والدولية ووكالات التنمية والشركات الخاصة ومعاهد البحوث والمنظمات غير الربحية. إيرينا هي منسق وميسرة المبادرة.

وتقدم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فى إطار المبادرة الخدمات الاستشارية السياسية والتنظيمية، بناء القدرات لصانعي السياسات المحلية والمرافق والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة.

بالإضافة إلي دعم تحليلات استقرار الشبكة وكذلك تسهيل المشروع، دعم للوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وأيضًا تقدم منصة لتبادل المعلومات والمعرفة والدروس المستفادة وأفضل الممارسات.

الشركاء في المبادرة

أنتيجوا وبربودا، أوروبا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، جزر فيرجن البريطانية، الرأس الأخضر، كوبا، جزر القمر، جزر كوك، جمهورية الدومينيكان، فيجي، جرينادا، غيانا، كيريباتي، جزر المالديف، جزر مارشال، موريشيوس، ميكرونيزيا، مونتسيرات، ناورو، كاليدونيا الجديدة، نيو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سيشيل، جزر سليمان، تونغا، ترينيداد وتوباجو، تركس وكايكوس، توفالو، فانواتو.

شركاء آخرون

الدنمارك، فرنسا، اليابان، ألمانيا، إيطاليا، نيوزيلندا، النرويج، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، رابطة دول وأقاليم ما وراء البحار التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤسسة الكاريبي لخدمات المرافق الكهربائية، مركز حلول الطاقة النظيفة، مبادرة كلينتون للمناخ، ENEL، الاتحاد الأوروبى، لجنة المحيط الهندى، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، منظمة دول شرق البحر الكاريبى، منتدى تنمية جزر المحيط الهادئ، معهد روكي ماونتن - غرفة حرب الكربون، رئيس الدولة الشمسية، الطاقة المستدامة للجميع، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

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