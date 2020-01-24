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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجبير: العقوبات فُرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:23 م
عادل الجبير
عادل الجبير
هبه محمد
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قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، إن العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة منا.

وأضاف وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن السعودية لم تستهدف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات لذا عليها التوقف عن هذا، ويجب حل الأزمات والصراعات بالتنسيق والحوار.

وأوضح أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا لكن النظام اختطف الدولة، وأن الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة، فكيف للسعودية أن تتفاوض مع طهران.

وأشار الجبير إلى اللهجة التي تمارسها السلطات الإيرانية للمملكة العربية العربية السعودية، فيجب تغيير سلوكها.

وفي سياق متصل، قال الجبير إن السعودية ليس لها علاقة مع إسرائيل، ومتمسكون بحل الدولتين «فلسطين وإسرائيل» وفق قرارات مجلس الأمن.

وأكمل الجبير، فى المؤتمر الصحفي، أن اليمنيين اشتركوا بالحوار الوطني لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم، والسعودية ترفض الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي، مؤكدا: إنها لا تقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن.

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