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«داخل شنطة العربية».. لقاء الخميسى فى أحدث ظهور لها (صور)

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:05 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها.

وظهرت لقاء الخميسي في الصور، وهي جالسة داخل شنطة السيارة بجاكت أسود فرو، وعلقت عليها قائلة: "صباح الفل والرضا"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها، وتفاعل معها الكثير من محبيها في التعليقات.

من ناحية أخرى تحضر لقاء الخميسي لفيلم جديد، ولكنها ترفض الكشف عن أي تفاصيل، خاصة أنه ما زال في مرحلة الكتابة.

يُذكر أن آخر مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، كان مسلسل "أبواب الشك"، وهو بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبري، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبدالرحمن أبوزهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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