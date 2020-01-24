نصف مليار دولار تراجعًا في استيراد منتجات الصين

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تكلفة الاستيراد من الصين تراجعًا لما يقارب النصف مليار دولار بنهاية عام 2019، إذ سجلت قيمة الواردات من الصين انخفاضًا إلى 798.8 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل 1.2 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بتراجع قدره 453.4 مليون دولار.وأضاف جهاز الإحصاء، أن الصادرات المصرية للصين سجلت تراجعًا خلال نفس الفترة إلى 13.2 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 158.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 145.1 مليون دولار خلال عام.