برلماني يقدم تعديلات جديدة على مشروع «قانون المرور»

تقدم النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتعديلات جديدة على قانون المرور، وذلك بالتزامن مع مناقشة لجنة الدفاع التعديلات المقدمة من الحكومة بجانب عدد من مشروعات القوانين الآخرى من جانب النواب.وكشف العليمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن ملامح التعديلات والتي تتمركز في وضع باب للتعامل مع المخالفات بنظام النقاط المرورية، وذلك بتحديد 24 نقطة للسائق إذا استنزفها في الجزاءات المتعددة خلال سنة، تكون المخالفة الأولى لذلك وقف الرخصة لمدة 3 أشهر، وإذا استخدم 48 نقطة في السنة تكون المخالفة الوقف 6 أشهر، وإذا استمر ذلك لمدة عام يتم وقف الرخصة بشكل نهائي، وسحبها منه، وسيكون له حق التظلم.