ندوات وورش عمل.. فعاليات المجالس القومية بمعرض الكتاب

شارك المجلس القومي للمرأة بندوة بعنوان "الدليل التدريبي لتضمين النوع الاجتماعي في جميع القطاعات"، وذلك ضمن أنشطة معرض الكتاب.وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس ومقررة اللجنة، ورئيس لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، أن نظرة المجتمع للمرأة تحول دون تحقيق التنمية التي نأمل تحقيقها داخل الوطن، مضيفة أن التمييز ضد المرأة في المجتمعات المصرية من الأشياء التي تزيد الفجوة بين المرأة والرجل.وأضافت أن الذكور والإناث يقومون ببناء المجتمع سويًا ومشاركة المرأة تعطي المجتمع قوة أكبر، موضحة أن المجلس القومي للمرأة أطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ كنموذج فريد لحماية حقوق المرأة.وأشارت إلى أن الدليل التدريبي لتضمين النوع الاجتماعي في جميع القطاعات الذي أعدته لجنة التدريب بالمجلس هو الوحيد على مستوى الدول العربية الذي أعد باللغة العربية وشمل أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.واستعرضت خلال الندوة دور المجلس في توعية وحماية المرأة وحملات طرق الأبواب التي يقوم بها المجلس في جميع المحافظات، ودور مكتب الشكاوى تقديم كل المشورات القانونية والتدخل القانوني.فيما يشارك المجلس القومي للإعاقة بورشة عمل المجلس الثالثة في معرض القاهرة الدولي للكتاب للأطفال من 10-16 سنة عن كتابة القصة القصيرة بجناح الطفل وتستمر لمدة يوم واحد.كما يشارك هذا العام بجناحه في "بلازا 2"، والذي يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض من 22 يناير وحتى 4 فبراير، ويعقد اليوم السبت ورشة عمل المجلس الثانية للشباب تحت عنوان ورشة "أساسيات لغة الإشارة" بقاعة الشباب والمبادرات "بلازا 1" للشباب لمدة يوم واحد.