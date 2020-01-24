جامعة سوهاج تهنئ رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعيد الشرطة

هنأ الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، نيابة عن النواب، والعمداء وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ٦٨ لعيد الشرطة.وتوجّه "عزيز" بصحبة الدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة، إلى مديرية الأمن بالمحافظة، لتقديم التهنئة إلى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، والقادة وضباط الصف والجنود بمناسبة أعياد الشرطة.وأوضح "عزيز" أن هذا اليوم عيد لكل المصريين، مشيرًا إلي الأدوار الحيوية والمحورية لرجال الشرطة في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار الوطن، مثمنًا ذلك الجهد المبذول والدماء الزكية التي تروي بها أرض مصر من قبل شهداء الوطن للدفاع عن مقدرات هذا الشعب، مؤكدًا أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن.واختتم "عزيز" زيارته داعيًا الله- عز وجل- أن يحفظ رجال الشرطة والجيش البواسل، وأن يوفق القيادة السياسية لمواصلة حفظ الأمن واستقرار الوطن، وتحقيق التنمية المنشودة.