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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

دار نشر الكنزي: نفاد جميع نسخ «الإعلان عن قلب وحيد»

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:37 م
جريدة الدستور
رضوي عبدالغني-آية سالم
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صدمة وخبر حزين استقبله الوسط الثقافي ورواد معرض الكتاب صباح أمس وخاصة المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتابة، وهو وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة إثر أزمة قلبية داخل معرض خلال مشاركته بكتابه الجديد "إعلان عن قلب وحيد" الصادر عن دار الكنزي للنشر.

قامت "الدستور" بزيارة جناح دار النشر داخل المعرض وتحدثنا مع القائمين عليها بعد زيادة الإقبال على كتاب الإعلان عن قلب وحيد للشاب محمد حسب بعد وفاته.

قالت إحدى العاملات بالجناح إن بعد خبر وفاة المؤلف الشاب، شهدنا إقبالًا كبيرًا أمس على كتاب الشاب محمد حسن وفوجئنا في منتصف اليوم إن الكتاب قد نفذ ومازال إقبال الجماهير مستمر وسنحاول خلال الأيام المقبلة طباعة كمية أكثر من الكتاب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
دار نشر الكنزي: نفاد جميع نسخ «الإعلان عن قلب وحيد»
دار نشر الكنزي: نفاد جميع نسخ «الإعلان عن قلب وحيد»
دار نشر الكنزي: نفاد جميع نسخ «الإعلان عن قلب وحيد»
دار نشر الكنزي: نفاد جميع نسخ «الإعلان عن قلب وحيد»

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