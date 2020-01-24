اليونان: هجوم إلكتروني يستهدف مواقع حكومية مهمة

قالت الحكومة اليونانية، إن المواقع الرسمية الإلكترونية لرئيس الوزراء والشرطة الوطنية وجهاز الإطفاء وعدد من الوزارات المهمة، عطلت لفترة وجيزة، بسبب هجوم إلكتروني.وأوضح المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس- حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة- أن هجوم "دي دي أو إس" (منع الخدمة الموزع)، أدى إلى عطل في مواقع إلكترونية معينة.وأضاف بيتساس أنه تم تطبيق "إجراءات مضادة" بنجاح، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.وتضمنت المواقع المستهدفة في الهجوم مع الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء، مواقع وزارات الأمن العام والداخلية والخارجية والملاحة التجارية، فضلًا عن استهداف مواقع الشرطة اليونانية وجهاز الإطفاء.ويعد هذا الهجوم الإلكتروني الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، حيث تبنت الهجوم الأول في منشور إلكتروني مجموعة من القراصنة الإلكترونيين الذين زعموا أنهم من تركيا، ولم يعلق مسئولون يونانيون على ما إذا كانوا يعتبرون ذلك الإعلان عن المسئولية حقيقيًا.