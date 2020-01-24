«كورونا» يجبر «ماكدونالدز» على إغلاق فروعها بالصين

أوقفت شركة "ماكدونالدز" الأمريكية العالمية أعمالها في خمس مدن صينية، على خلفية انتشار فيروس كورونا في الصين.ونشرت الشركة بيانا على موقعها الرسمي أكدت فيه إغلاق مطاعمها ومراكز بيعها في المدن الخمس، وفق بيان نشر على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة.ويأتي هذا الإجراء بعد تخوف القائمين على الشركة من أنباء انتشار الفيروس، وارتفاع عدد الإصابات به، وانتقاله بالعدوى.وأعلنت السلطات الصحية في الصين، في وقت سابق، وفاة 26 حالة بسبب المرض وإصابة 830 آخرين، وأعلنت وزارة الصحة اليابانية عن ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين.وصرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.وسيتم إغلاق المنافذ في عدد من المدن الصينية، منها: ووهان، وإيزو، وهوانجقانج، وتشيانجينج، وشيانتاو، اعتبارا من اليوم الجمعة، وجميعها تقع في مقاطعة هوبي، والتي انتشر فيها الفيروس مؤخرا، حسب "سي إن إن".