المعداوي: وقف إنشاء محلات تجارية مُخالفة بمطروح

شن مجلس مدينة مطروح حملة مكبرة على عمارات الروضة، وتم التحفظ على معدات وأدوات بناء لإحدى الوحدات السكنية بالدور الأرضي، وتحويلها إلى محلات تجارية مخالفة للقانون، وذلك تحت إشراف محمد مصطفى نائب رئيس المدينة، وإبراهيم دياب مدير إدارة تحسين البيئة بمشاركة شرطة المرافق والإدارات المعنية بمجلس المدينة.وأوضح اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح أنه أثناء المرور اليومي للحملات المكبرة على منطقة الروضة، تبين وجود تغيير في وحدة سكنية بالدور الأرضي، يقوم صاحبها بعمل محلات بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات تم التحفظ على معدات البناء، وتحرير مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب الوحدة السكنية.وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح على أن الحملات المكبرة مستمرة لضمان تحقيق الالتزام، وفرض الانضباط بالشارع للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.