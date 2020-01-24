تقرير ألماني يكشف تفاصيل حادث إطلاق النار في روت آم سي

كشف موقع "إتش إل إن" الألماني، تفاصيل الحادث الذي استهدف بلدة «روت آم سي» الألمانية، في ولاية بادن فورتمبيرج، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح خطيرة.وقال الموقع إن الحادث وقع فى بلدة يسكن بها 5 آلاف نسمة فقط، واستهدف مبنى واحدا فقط، وتم إلقاء القبض على الجاني في الحال.وأضاف أنه حتى الآن لم تكتشف الشرطة السبب وراء الحادث، ولكن وفقًا للتحقيقات الأولية، فإن الحادث قد يكون محليا، لأن الجاني يعرف المجني عليهم، فلا توجد أي دلائل أخرى على تورط جناة آخرين في القضية.وتخشى ألمانيا من وقوع أي عمليات إرهابية بعد تهديدات تنظيم داعش من الانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على مقتل زعيمها أبوبكر البغدادي، وكان يعتقد أن الانتقام سيكون في احتفالات عيد الميلاد، ولكنها مرت بسلام.