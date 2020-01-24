«جيل بكرة»: النوم فترة كافية يحفز إفراز هرمون النمو لدى الأطفال

أكدت حملة "جيل بكرة بيكبر بصحة"، التى تم إطلاقها ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، أن كافة العادات الصحية التى يمارسها الأطفال تؤثر على نموهم بشكل كبير.وأشارت إلى أهمية أن يحصل الطفل على قسط كافٍ من النوم لا يقل عن 8 ساعات فى اليوم، لافتة إلى أن نوم الطفل فترة كافية تحميه من العديد من الأمراض، وتقوّي من تركيزه وتساعده على النشاط طوال اليوم، كما أن النوم يحفّز من هرمون النمو الذى سيجعله يكبر بشكل طبيعي وصحي.وشددت حملة "جيل بكرة" على ضرورة أن يتناول الطفل يوميًا من 7 لـ8 أكواب مياه على مدار اليوم، حيث إن شُرب المياه يساعد الجسم على التخلص من السموم، ويجدّد خلايا المخ، ما سيجعله يحافظ على صحته.