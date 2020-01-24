رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جيل بكرة»: النوم فترة كافية يحفز إفراز هرمون النمو لدى الأطفال

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:20 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
طباعة
أكدت حملة "جيل بكرة بيكبر بصحة"، التى تم إطلاقها ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، أن كافة العادات الصحية التى يمارسها الأطفال تؤثر على نموهم بشكل كبير.

وأشارت إلى أهمية أن يحصل الطفل على قسط كافٍ من النوم لا يقل عن 8 ساعات فى اليوم، لافتة إلى أن نوم الطفل فترة كافية تحميه من العديد من الأمراض، وتقوّي من تركيزه وتساعده على النشاط طوال اليوم، كما أن النوم يحفّز من هرمون النمو الذى سيجعله يكبر بشكل طبيعي وصحي.

وشددت حملة "جيل بكرة" على ضرورة أن يتناول الطفل يوميًا من 7 لـ8 أكواب مياه على مدار اليوم، حيث إن شُرب المياه يساعد الجسم على التخلص من السموم، ويجدّد خلايا المخ، ما سيجعله يحافظ على صحته.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 12 ساعة

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة دمج الدين الإسلامي والمسيحي في كتاب واحد

منذ يوم

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

الصور

image description

صور ثاني أيام معرض الكتاب

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

الأكثر قراءة

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

تأجيل الاتفاق على مسودة سد النهضة إلى اجتماع واشنطن.. الثلاثاء

حقيقة دمج الدين الإسلامي والمسيحي في كتاب واحد

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

منوعات

الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

بريطانيا تطبق عددا من الخطط الوقائية تحسبا لـ «كورونا»

«كورونا» يحبس الصينيين في المنزل 14 يومًا

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «1-2»
مدحت بشاى
البوليس المصرى والفن السابع
جمال طه
«مؤتمر برلين».. ما له وما عليه
ماجد حبته
مصر تحتفل.. وتنطلق
المزيد

الثقافة

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

شريف مدكور يستضيف سها سعيد حول كتابها «نجوم ماسبيرو» على إذاعة«ميجا إف إم»

وائل خورشيد يكتب: مدائن الخطر

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»